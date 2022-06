Pessoas com 40 anos ou mais serão vacinadas contra a covid-19 com a segunda dose de reforço em Mesquita - Divulgação/ PMM

Publicado 21/06/2022 09:00

Mesquitenses a partir de 40 anos já podem receber a segunda dose de reforço contra covid-19 (quarta dose). No entanto, estão aptos a se imunizar nessa faixa etária apenas aqueles cuja primeira dose de reforço foi aplicada há, pelo menos, quatro meses, segundo a pasta. Em Mesquita, há cinco postos de imunização contra covid-19 disponíveis inclusive para quem não tomou nenhuma dose da vacina.



A pasta relembra que a imunização geral contra o coronavírus no município segue para todos os munícipes a partir de 5 anos de idade, com ou sem comorbidades ou deficiências permanentes.



A vacinação das crianças acontece somente na Vila Olímpica Municipal, localizada no Cosmorama, em frente à estação Edson Passos, e no Centro de Vigilância em Saúde Paraná, que fica no Centro da cidade. Para a imunização do público infantil, é preciso apresentar o CPF ou o cartão do SUS da criança. Além disso, as crianças devem estar acompanhadas dos pais ou de algum responsável legal.



Postos de imunização



- Clínica da Família São José (Av. União 673, Santa Terezinha).

- Clínica da Família Jacutinga (Rua Barão do Rio Branco, s/nº).

- Clínica da Família Cosmorama (Av. Baronesa de Mesquita, s/nº).

- Clínica da Família França Leite (Av. Coronel França Leite 732, Chatuba).

- Centro de Vigilância em Saúde Paraná (Rua Paraná 557, Centro).



O horário de vacinação em todos os locais é sempre o mesmo: de segunda a sexta, das 8h às 16h; e aos sábados, das 8h às 11h, com exceção do CVS Paraná, que não funciona aos sábados.