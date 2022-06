Programa Afluentes aproxima a população da Baixada Fluminense com a Águas do Rio - Divulgação

Programa Afluentes aproxima a população da Baixada Fluminense com a Águas do RioDivulgação

Publicado 21/06/2022 00:07

O Programa Afluentes, desenvolvido por Equipes da Responsabilidade Social e do Comercial da Águas do Rio, reuniu cerca de 300 pessoas no Centro de Mesquita.

Ações informativas e atendimento itinerante, similar ao desenvolvido nas lojas, foram disponibilizados no evento, segundo a empresa.



Para o diretor-superintendente da concessionária, Luiz Fabbriani, é fundamental criar alternativas de atendimento para atingir todos os públicos. “As pessoas têm necessidades diferentes, mas sabemos que muitas não conseguem ir às lojas, por falta de tempo durante a semana. Nosso objetivo é criar um relacionamento de confiança e que a população identifique a empresa como profissional, transparente e acessível”, destaca.



A moradora do bairro Edson Passos, Berenice da Silva, de 73 anos, aproveitou a oportunidade para solicitar uma nova ligação para a residência onde mora. "Utilizo poço artesiano há muitos anos, mas eu não confio na água que vem dele. Recebi orientação da equipe e já agendei a visita para fazer a ligação de água. Não só eu, mas muitas pessoas aqui, estavam com dúvidas sobre a atuação da empresa na cidade", comentou a dona de casa.