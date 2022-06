A unidade atende na Rua Bicuíba, número 418. Também conhecida como antiga sede da Unidade Básica de Saúde (UBS) Banco de Areia - Divulgação/ PMM

A unidade atende na Rua Bicuíba, número 418. Também conhecida como antiga sede da Unidade Básica de Saúde (UBS) Banco de AreiaDivulgação/ PMM

Publicado 21/06/2022 18:39

O Ambulatório de Saúde Mental de Mesquita evoluiu com os serviços e tornou-se extremamente importante para a vida dos assistidos. No último semestre, foram realizados mais de 5 mil atendimentos no espaço.

De acordo com a Saúde de Mesquita, o acompanhamento reduz os efeitos de doenças mentais e é fundamental para compreendermos as constantes mudanças de emoções e sentimentos. Principalmente, nos últimos anos.

Além dos atendimentos, as equipes da Atenção Psicossocial Municipal realizam palestras, eventos e dias de conscientização sobre o tema. Assim, divulgando ainda mais a importância desse cuidado.

A unidade de saúde mental, que antes ficava na Praça 7 anões, em Santa Terezinha, mudou de endereço. E, agora, atende na Rua Bicuíba, número 418. Também conhecida como antiga sede da Unidade Básica de Saúde (UBS) Banco de Areia.