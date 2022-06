Palestra de Noções Básicas com os alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) - Divulgação/ PMM

Publicado 22/06/2022 22:40

As equipes da Defesa Civil realizaram a palestra de Noções Básicas com os alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA), da Escola Municipal Presidente Castelo Branco, no bairro BNH, em Mesquita.

A apresentação tem o objetivo de compartilhar com a comunidade os ensinamentos sobre educação ambiental, prevenção e segurança durante situações emergenciais, preparando os cidadãos para possíveis situações adversas.

Ao final, foram realizados cadastros dos alunos no serviço de SMS da Defesa Civil, que faz parte do Plano de Emergência do Estado do Rio de Janeiro e informa sobre emergências do município. O serviço é gratuito.

Para se cadastrar, basta enviar o CEP de interesse via torpedo para o número 40199.