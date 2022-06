O evento de mobilização aconteceu na Praça Elizabeth Paixão, no Centro - LUAN MACIEL

O evento de mobilização aconteceu na Praça Elizabeth Paixão, no CentroLUAN MACIEL

Publicado 23/06/2022 22:29

A Assistência Social de Mesquita conscientizou a população sobre o combate ao trabalho infantil, em evento de mobilização na Praça Elizabeth Paixão, no Centro. A ação intersetorial teve como objetivo massificar para a população os direitos garantidos da criança e adolescente.



“Todos os anos, nossas equipes fazem campanhas para sensibilizar e alertar as pessoas sobre essa causa. Mas, principalmente esse ano, onde estamos saindo de uma pandemia, se faz necessário reforçar a importância de combater esse problema. Muitas famílias ficaram desempregadas e isso, de certa forma, acarreta no número de crianças em situação de trabalho infantil”, destacou Nara Lucena, subsecretária municipal de Assistência Social.

Assistência Social de Mesquita conscientiza sobre combate ao trabalho infantil LUAN MACIEL



Para Aline Lacerda, diretora da Proteção Especial da Assistência Social de Mesquita, o trabalho infantil traz problemas para o desenvolvimento da criança. Isso porque ela deixa de se desenvolver porque carrega uma responsabilidade maior dentro de casa, por exemplo.



“É importante nos unirmos em prol de uma causa única, que é erradicar o trabalho infantil. É um momento de refletir, orientar e conscientizar toda a população. Por isso, reforçamos que no município temos canais nos quais é possível fazer denúncias, que é o CREAS, o Conselho Tutelar e a equipe de abordagem social, que conseguem identificar, em alguns momentos, essas situações de violações de direitos”, explica Aline. “Com os CRAS aqui, presentes, também queremos mostrar que, dentro dos equipamentos da Assistência Social, temos atividades e oficinas feitas para esse público”, completa. Para, diretora da Proteção Especial da Assistência Social de Mesquita, o trabalho infantil traz problemas para o desenvolvimento da criança. Isso porque ela deixa de se desenvolver porque carrega uma responsabilidade maior dentro de casa, por exemplo.“É importante nos unirmos em prol de uma causa única, que é erradicar o trabalho infantil. É um momento de refletir, orientar e conscientizar toda a população. Por isso, reforçamos que no município temos canais nos quais é possível fazer denúncias, que é o CREAS, o Conselho Tutelar e a equipe de abordagem social, que conseguem identificar, em alguns momentos, essas situações de violações de direitos”, explica Aline. “Com os CRAS aqui, presentes, também queremos mostrar que, dentro dos equipamentos da Assistência Social, temos atividades e oficinas feitas para esse público”, completa.

Para reforçar o trabalho intersetorial, as Secretarias Municipais de Saúde, de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo marcaram presença com diversas atividades para os presentes.

Alunas das turmas de balé e danças urbanas da Subsecretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo LUAN MACIEL