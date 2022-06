Atletas mesquitenses ganharam destaque na 23ª edição dos Jogos da Baixada - Divulgação

Publicado 23/06/2022 19:55

Atletas de Mesquita foram medalhistas nas categorias de atletismo masculino e feminino sub-17 e de voleibol feminino sub-14, durante os Jogos da Baixada 2022. O torneio conta, ainda, com modalidades como basquete, futsal e xadrez.



“É uma grande felicidade ver esses jovens ganhando reconhecimento e representando tão bem a cidade de Mesquita. Ao olhar para eles, lembro também da minha época de atleta e das emoções que vivi. É bastante emocionante”, comentou o prefeito do município, Jorge Miranda, que recebeu a visita dos atletas mesquitenses que participaram do Jogos da Baixada durante a reunião de secretariado do governo.



O mesquitense Arthur Fernandes Ferreira, de 17 anos, estava entre os atletas que participaram do torneio. Ele foi campeão na modalidade de salto em distância, além conquistar a segunda posição no salto de 200m e no revezamento com os colegas de equipe. Assim, o município se consagra como vice-campeão no atletismo masculino.



“A sensação é muito boa, principalmente porque essa é a minha primeira competição. Além de praticar nas aulas, eu também treinei em casa e fiz algumas corridas para conseguir mais fôlego. O apoio dos professores também foi fundamental para o nosso desempenho”, disse o jovem, empolgado.



O município de Mesquita sediará os jogos nos dias 25 e 26 de junho, com as disputas de basquete masculino e feminino sub-17 e xadrez em todas as categorias. As atividades serão na Vila Olímpica Municipal, localizada na Avenida Baronesa de Mesquita s/n, no Cosmorama.