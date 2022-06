Defesa Civil de Mesquita participa de capacitação em análise de risco estrutural - Divulgação/ PMM

Defesa Civil de Mesquita participa de capacitação em análise de risco estrutural Divulgação/ PMM

Publicado 25/06/2022 08:13

A Defesa Civil de Mesquita participou da capacitação de análise de risco estrutural, promovida pela Superintendência de Defesa Civil de Duque de Caxias.



“Queremos capacitar os nossos profissionais para que eles possam atender a população de forma ainda mais eficaz. Assim, eles conseguem oferecer melhores orientações sobre a importância de respeitar os padrões construtivos locais e evitar riscos futuros, que podem comprometer a segurança de pessoas e dos seus bens”, ressaltou o secretário municipal de Mobilidade, Infraestrutura e Serviços Públicos, Rholmer Louzada Junior.



A ação aconteceu no auditório da Associação das Empresas de Campos Elíseos, em Duque de Caxias, e focou na identificação de riscos de segurança dos imóveis.



Para Marlon Araújo, diretor da Defesa Civil do município, o aprendizado contribuirá bastante para as medidas preventivas na cidade. “O seminário foi de grande valia para potencializar a qualidade de análise dos agentes da pasta ao realizar as vistorias técnicas. Tudo isso visando a segurança e o bem-estar dos mesquitenses”, enfatiza.