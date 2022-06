População mesquitense é conscientizada sobre segurança no trânsito - LUAN MACIEL

Publicado 27/06/2022 21:02

A Subsecretaria Municipal de Transporte e Trânsito de Mesquita se juntou à equipe da Operação Lei Seca para conscientizar os moradores sobre a importância de não ingerir bebidas alcoólicas quando for dirigir. Em evento realizado na Praça Elizabeth Paixão, no Centro, profissionais distribuíram folhetos informativos aos transeuntes.



Agentes da Operação Lei Seca que sofreram acidentes de trânsito ajudaram no trabalho, compartilhando suas histórias.



“A intenção é frisar a importância da vida. Além de evitar bebidas com álcool caso for conduzir um veículo, outras atitudes boas são usar o cinto de segurança, não mexer no celular enquanto dirige e concentrar a atenção na estrada”, reforçou a chefe da equipe de Educação e Conscientização do programa, Waldilene Valente.



Os grupos ficaram situados na Praça Elizabeth Paixão, no Centro de Mesquita LUAN MACIEL

Para Rodrigo Cesário, subsecretário de Transporte e Trânsito de Mesquita, quando o assunto é trânsito, o cuidado próprio reflete no cuidado com o próximo. “As informações valem tanto para os motoristas quanto para os pedestres. Se nós quisermos mudar o mundo, temos de começar fazendo a nossa parte. Mesmo que não pareça, pequenas ações podem fazer bastante diferença”.