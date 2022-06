Imunização e uso abusivo de álcool e drogas são temas de ação em Mesquita - Luan Maciel/Divulgação

Publicado 28/06/2022 23:12

Imunização e uso abusivo de álcool e drogas foram alguns temas abordados durante ação em Mesquita, na Baixada Fluminense. Além de receberem palestras sobre as temáticas, os agentes de combate às endemias da cidade ainda puderam se vacinar contra algumas doenças. A ação aconteceu no Centro Cultural Mister Watkins, localizado no Centro do município.



Na ocasião, foram abordados vários assuntos, entre eles a redução de danos como estratégia de cuidado com as pessoas que fazem uso prejudicial de álcool, crack e demais drogas. “É preciso olhar para esse sujeito com respeito. O uso abusivo não faz dele alguém que deva ser excluído da sociedade, pelo contrário; quanto mais cuidado ele receber, maior será a possibilidade de sucesso no tratamento. Precisamos entender que essa é uma questão de saúde pública e não de polícia”, desenvolve a coordenadora do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Outras Drogas (CAPS AD), Jessica Azevedo.



Ela ainda explicou que o uso abusivo não é algo exclusivo de quem consome álcool, crack ou outras drogas. “Muitas pessoas desconhecem, mas a utilização excessiva do celular e dos videogames, assim como o consumo desenfreado do açúcar, por exemplo, também são alguns tipos de compulsão”, acrescenta.



A ação foi organizada pela equipe de Vigilância em Saúde de Mesquita.