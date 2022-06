Mesquita iniciou a convocação geral para vacinação contra influenza - Divulgação/ PMM

Mesquita iniciou a convocação geral para vacinação contra influenzaDivulgação/ PMM

Publicado 28/06/2022 19:25

Mesquita iniciou a convocação geral para vacina contra influenza. Ou seja, todas as pessoas a partir de seis meses de idade e que não tenham tomado a vacina contra a influenza na campanha de 2022 podem procurar um dos 12 postos listados para receber a dose da vacina. Inclusive quem for a um dos postos para se vacinar contra a covid-19, já que não há impedimentos para que se tome as duas doses no mesmo dia.



Confira a lista das unidades envolvidas na convocação geral para vacina contra a influenza em Mesquita:



- Clínica da Família São José – Avenida União 676, Santa Terezinha. Segunda a Sexta – 8h às 16h. Sábado – 8h às 11h.



- Clínica da Família Dr. Jorge Campos – Avenida Brasil s/nº, Coreia. Segunda a Sexta – 8h às 16h. Sábado – 8h às 11h.



- Clínica da Família Jacutinga – Rua Barão do Rio Branco s/nº, Jacutinga. Segunda a Sexta – 8h às 16h. Sábado – 8h às 11h.



- Clínica da Família Edson Passos – Avenida Castelo Branco s/nº, Edson Passos. Segunda a Sexta – 8h às 16h. Sábado – 8h às 11h.



- Clínica da Família Walter Borges – Rua Inácio Serra s/nº, Chatuba. Segunda a Sexta – 8h às 16h. Sábado – 8h às 11h.



- Clínica da Família França Leite – Rua Coronel França Leite 732, Chatuba. Segunda a Sexta – 8h às 16h. Sábado – 8h às 11h.



- Clínica da Família Juscelino – Avenida Getúlio de Moura 3.120, Juscelino. Segunda a Sexta – 8h às 16h. Sábado – 8h às 11h.



- Clínica da Família Cosmorama – Avenida Baronesa de Mesquita s/nº, Cosmorama. Segunda a Sexta – 8h às 16h. Sábado – 8h às 11h.



- Clínica da Família Banco de Areia – Avenida Governador Celso Peçanha 1.350, Banco de Areia. Segunda a Sexta – 8h às 16h. Sábado – AINDA SEM FUNCIONAMENTO.



- Centro de Vigilância em Saúde Paraná – Rua Paraná 557, Centro. Segunda a Sexta – 8h às 16h. Sábado – SEM FUNCIONAMENTO.



- UBS Vila Norma – Rua Célio de Azevedo 219, Vila Norma. Segunda a Sexta – 8h às 16h. Sábado – SEM FUNCIONAMENTO.



- ESF Maria Cristina – Rua Hermelinda 190, Rocha Sobrinho. Segunda a Sexta – 8h às 16h. Sábado – SEM FUNCIONAMENTO.