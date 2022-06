Mesquita realiza Pregão Público na Praça em parceria com SEBRAE - Divulgação/ PMM

Publicado 28/06/2022

Equipes da CPL Municipal receberam interessados em participar do Pregão na Praça de Mesquita, modalidade exclusiva para microempreendedor individual, microempresas e empresas de pequeno porte. A ação foi realizada no Paço Municipal da cidade.



Durante o evento, foram cadastrados interessados em oferecer serviços para a aquisição de uniformes e Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) para os servidores que atuam na Subsecretaria de Transporte e Trânsito de Mesquita.



“O interessante, aqui, é provocar essas microempresas que não sabem como vender para a administração pública. Assim, nós tiramos dúvidas, fomentamos a economia local e trazemos novos empreendedores para a gestão pública”, explicou Monica Moraes, presidente da CPL Municipal.



O requisito foi feito pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos, para facilitar a identificação dos agentes, por parte dos munícipes, além de adequar os uniformes às características do clima local e às necessidades dos profissionais.



A iniciativa feita em conjunto com a consultoria do Cidades Empreendedoras do SEBRAE, busca aproximar esses comerciantes do pregão público. Para além disso, Marcos de Sá, consultor do SEBRAE, explicou que o Pregão na Praça é importante para a população como um todo. “Além de manter os tributos dos pequenos empreendedores dentro do próprio município, temos outros benefícios. Quanto mais os cidadãos estiverem cientes dos processos e de como eles funcionam, mais transparente o município é”.