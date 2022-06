Cuidados no trânsito são abordados com alunos de Mesquita - Bea Silva

Cuidados no trânsito são abordados com alunos de MesquitaBea Silva

Publicado 29/06/2022 18:54

Equipes de Transporte e Trânsito municipal e da Operação Lei Seca trataram assuntos relacionados à segurança nas vias públicas durante palestras e exercícios práticos direcionados a alunos de Mesquita, na Baixada Fluminense.



Os colégios contemplados foram o CE Vila Bela, CE Brasil, CIEP 111 Gelson Freitas e o CIEP 364 Nelson Ramos, nas turmas do Ensino Médio. A proposta principal do projeto “Educação no Trânsito, Escola Nota 10” é ressaltar a importância da responsabilidade no trânsito.



“Quando somos imprudentes nas vias públicas, não só provocamos consequências para nós mesmos como também para as outras pessoas. Afinal, todos que estão circulando na região correm riscos. Nossas famílias também acabam sendo impactadas por esses atos insensatos”, defende o chefe do setor de Educação para o Trânsito de Mesquita, Rodrigo Cesário.



Estudantes foram às ruas para colocar em prática o que aprenderam Bea Silva

Depois das palestras, os alunos atravessaram um circuito de obstáculos usando óculos que simulam a sensação de alcoolemia, fizeram o teste etilômetro, também conhecido como teste do bafômetro, e foram às ruas para colocar em prática o que aprenderam. Com o auxílio da Polícia Militar através do Grupamento da Ronda Escolar, eles participaram de uma blitz educativa, onde abordaram os veículos para conscientizar sobre as precauções ao conduzir veículos e entregar materiais informativos.