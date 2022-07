Equipes de Mesquita conhecem o Centro Integrado de Segurança Pública de Niterói - BEA SILVA

Equipes de Mesquita conhecem o Centro Integrado de Segurança Pública de NiteróiBEA SILVA

Publicado 01/07/2022 22:36

Equipes de Mesquita conheceram o Centro Integrado de Segurança Pública do município da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Especificamente, participaram da atividade os profissionais da Guarda Civil Municipal, de Tecnologia da Informação, de Transporte e Trânsito e da Defesa Civil de Mesquita.



Profissionais puderam aprender os métodos exercidos por lá para aplicar no futuro Centro de Controle Operacional da cidade, que está em fase de obras.



"Como esse é um projeto piloto, precisamos entender todo o processo tecnológico que envolve o Centro de Controle Operacional. Acredito que com o feedback que recebemos, conseguiremos planejar de forma mais adequada, visando o menor impacto na implantação da infraestrutura, e por fim, a melhor utilização das ferramentas tecnológicas”, disse Rafael Floriani, diretor de Infraestrutura de Redes da Prefeitura de Mesquita, que representou o setor de T.I. na visitação.



Profissionais puderam aprender os métodos exercidos por lá para aplicar no futuro Centro de Controle Operacional da cidade BEA SILVA

No local, os profissionais puderam conhecer as estratégias de monitoramento, as questões de conectividade, os sistemas de compartilhamento de imagens, a alimentação da base de dados e as maneiras de comunicação entres os setores. Além disso, foram apresentados ainda o observatório de dados e os números com os resultados.



A subsecretária municipal de Segurança, Ordem Pública e Cidadania, Renata Paranhos explica que a população poderá ter acesso a uma segurança pública de qualidade: “Será possível trazer mais eficiência e transparência para Mesquita. Através da integração entre as guardas, iremos fortalecer o trabalho e aumentar o alcance da atuação”.