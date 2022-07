Balcão de Empregos de Mesquita divulga vagas na área de construção civil - Divulgação

Publicado 03/07/2022 10:00

O Balcão de Empregos de Mesquita está com vagas abertas de trabalho para bombeiro hidráulico, eletricista, pedreiro, carpinteiro, armador, gesseiro e pintor. Os interessados têm até segunda-feira, dia 4 de julho, às 17h, para se candidatar.



Um requisito para essas é possuir, no mínimo, um ano de experiência comprovada. Além disso, quem está na fase de estudos do segmento pode se inscrever para as vagas de estágio em Técnico de Engenharia de Segurança do Trabalho e em Engenharia Civil.



O secretário municipal de Governança, Fabio Baiense espera que com a oportunidade, consiga ajudar e mudar a vida de mais pessoas. “Entre as pessoas que iremos selecionar, estão os munícipes que já estão cadastrados no nosso sistema e os que vão se inscrever agora. Essa é uma forma de contemplarmos toda a população com esse perfil”.