Águas do Rio participa da Primeira Conferência Popular Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de MesquitaDivulgação

Publicado 05/07/2022 22:50

A Águas do Rio participou da Primeira Conferência Popular Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Mesquita. Investimentos em saneamento básico na Baixada Fluminense e a atuação da empresa na cidade foram os destaques da apresentação realizada no espaço da Praça Pec, no bairro Santo Elias.



Nascido e criado na Baixada Fluminense, o gerente Operacional da Águas do Rio, Leonardo Canto, falou sobre os investimentos da empresa na Baixada e pontuou sobre as obras e melhorias que já mudaram a vida de mais de 10 mil mesquitenses.



“É uma satisfação pessoal estar aqui, falando sobre saneamento para os moradores de Mesquita. Conheço de perto a realidade da cidade, como de toda Baixada Fluminense. Os investimentos estão impactando de forma direta e positiva na nossa qualidade de vida. O compromisso vai além de distribuir água, pois temos que atuar com a qualidade e responsabilidade ambiental”, disse.



Trabalhando o tema “União, Força, Articulação e Cidadania”, a atividade teve o objetivo de promover um espaço de troca e mobilização com a participação da sociedade e de gestores públicos e privados, para avaliação de políticas públicas de segurança alimentar, debatendo e propondo novas diretrizes que visam ampliar os direitos da população sobre o tema.