Revitalização e manutenção na rua Nathália, no bairro Cruzeiro do Sul - Divulgação/ PMM

Publicado 05/07/2022 17:48

Diversas atividades estão sendo realizadas para manter o município de Mesquita, na Baixada Fluminense, limpo e em ordem. Dessa vez, os servidores fizeram a limpeza dos ralos na Rua Cesário, em Santo Elias, além da revitalização e manutenção na rua Nathália, no bairro Cruzeiro do Sul.



Segundo a pasta, as manutenções são muito importantes para uma cidade mais limpa e melhor para se viver.

Limpeza dos ralos na Rua Cesário, em Santo Elias Divulgação/ PMM



A mesquitense Nilza Maria elogiou os serviços da pasta: “Moro na Rua Baronesa De Mesquita. Antes muito perigosa. Buscava meu filho todo dia na estação quando vinha da faculdade. Hoje está linda. Sou privilegiada. Nossa Mesquita está muito linda”.

A organização reforça que seguirá trabalhando em prol da população mesquitense. Com os novos serviços, levará qualidade de vida para o cidadão.