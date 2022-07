O prefeito Jorge Miranda recebeu a visita dos atletas mesquitenses que participaram do Jogos da Baixada - Divulgação

Publicado 05/07/2022 12:20 | Atualizado 05/07/2022 16:20

O município de Mesquita foi o grande campeão dos Jogos da Baixada 2022. Após quatro sábados e domingos, a 23ª edição chegou ao fim, tendo a cidade como campeã geral. O segundo lugar geral ficou com Nova Iguaçu. Já São João de Meriti ficou com o terceiro.



Com apenas 33 escolas públicas participando e alguns espaços voltados para a prática do esporte, o trabalho e participação dos representantes fez com que o município alcançasse um lugar no pódio após 10 anos. Foi a primeira vez em 22 anos que alguma cidade fora da "dobradinha" Duque de Caxias-Nova Iguaçu teve tantas vitórias.



“O que mais encanta é que tudo aquilo que planejamos está dando certo, toda essa forma de gerir, com todas as políticas públicas interligadas e focando em objetivos comuns vem se transformando em resultados reais”, disse entusiasmado o prefeito de Mesquita, Jorge Miranda.



Desde o dia 4 de junho, o campeonato promoveu o encontro de diversos atletas e modalidades esportivas. Entre atletismo, basquete, futsal, handebol, natação, voleibol e xadrez. Jovens de Mesquita obtiveram títulos nas categorias de atletismo masculino e feminino sub-17, de voleibol feminino sub-14, entre outros.



O evento contou com a participação de atletas até 17 anos divididos em categorias sub-14 e sub-17, além de seus familiares, autoridades e moradores. A competição é o maior evento socioesportivo da região e contou com a participação de 14 prefeituras: Belford Roxo, Duque de Caxias, Guapimirim, Itaguaí, Japeri, Magé, Mangaratiba, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, Paracambi, Queimados, São João de Meriti e Seropédica. Competições de Atletismo, Basquete, Futsal, Handebol, Natação, Voleibol e Xadrez foram realizadas.



O prefeito Jorge Miranda recebeu a visita dos atletas mesquitenses que participaram do Jogos da Baixada durante uma reunião de secretariado do governo. O representante cedeu uma entrevista exclusiva ao Dia Mesquita, ressaltando ser um dos grandes incentivadores do esporte na cidade e relembrou da época de atleta e das emoções que vivenciou. Acompanhe abaixo a entrevista completa:



Qual o diferencial do município nesta edição dos jogos, como campeão, das demais edições passadas?



Jorge Miranda: Isso faz parte de um planejamento iniciado há três anos, quando focamos nas escolas públicas e privadas e também projetos em academias, fazendo que essa capilaridade se expandisse para toda cidade, criando oportunidades de novos valores.



Quais ferramentas, áreas e projetos que Mesquita possui para continuar incentivando a garotada na prática do esporte?



Jorge Miranda: Acreditamos muito na qualificação dos espaços públicos para a prática do esporte, conjugado com a descentralização e boa condição de equipamentos para treinamento. Tudo isso faz com que esses atletas tenham oportunidade de praticar seu esporte de preferência. Nossos professores, após a montagem das equipes, identificam novos potenciais, que passam a treinar em dias diferentes, visando competições de alto rendimento.



A cidade possui aulas gratuitas de atletismo na Vila Olímpica Municipal e em outras áreas públicas no município. Este o caminho para que novas vitórias aconteçam?



Jorge Miranda: Todas as modalidades disputadas nos Jogos da Baixada estão na nossa lista de atividades oferecidas pela prefeitura. Atletismo, voleibol, basquete, handebol, futsal, futebol de campo, natação, enfim, tudo é oferecido em diversos equipamentos espalhados pela cidade, facilitando o acesso dos atletas de diversos bairros.



Tendo em vista sua trajetória no esporte, o que o prefeito Jorge Miranda tem a falar e acrescentar para os atletas?



Jorge Miranda: Eu experimentei o esporte na minha adolescência e juventude, vivenciei o que é trabalhar em equipe, competir, exercer liderança, ter comprometimento... Então, eu sei o quanto o esporte pode ser um instrumento de transformação social na vida de uma criança ou de um jovem. Até hoje, quando entro em uma quadra, me emociono. Mas tem que se dedicar, se comprometer e focar. Ouvir os líderes é muito importante e, claro, não deixar que isso afete também a dedicação ao estudo.



Mesquita possui poucos colégios públicos e, segundo a equipe do Jogos da Baixada, nenhum ginásio. Ainda assim, conseguiu sair vitoriosa na competição. Olhando para o futuro, quais investimentos a cidade realizará para que continue sendo reconhecida como a cidade do esporte?



Jorge Miranda: Temos a quantidade de colégios proporcional à nossa população, visando cumprir os indicadores determinados pelo governo federal. Temos ginásio sem dimensões oficiais e estamos reformando todos os campos. Estamos construindo um centro de lutas muito qualificado, no próximo ano vamos construir nosso ginásio oficial, nos dando oportunidade de sediar grandes eventos esportivos.



Para Jorge Miranda, hoje não são mais os grandes engolindo os pequenos, e sim os rápidos engolindo os lerdos. “O que motiva e fica claro, seja qual for o objetivo, nós temos como chegar lá. Somos ágeis e entendemos de entrega, seja qual for a área da administração pública”, finalizou.