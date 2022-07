Ação social em alusão ao Orgulho LGBTQIAP+ em Mesquita - Renan Ferro/PMM

Publicado 04/07/2022 22:17

Mais de 160 pessoas receberam atendimento na Coordenadoria de Diversidade Sexual de Mesquita no primeiro semestre de 2022. Para a Prefeitura do municipio, a Coordenadoria é um setor muito importante para a comunidade LGBTQIAP+ de Mesquita. Nela, os membros da comunidade podem buscar auxílio para a garantia dos seus direitos, além de poderem receber apoio e suporte psicológico e assistência social.



Ao todo, os atendimentos já ultrapassaram a marca de 160, só no primeiro semestre de 2022. A pasta também é responsável pelo acolhimento e suporte a membros da comunidade LGBTQIAP+ no município.



Ainda segundo a organização, outro papel da Coordenadoria é o enfrentamento da LGBTQfobia, por eventos e ações para a conscientização da população.



28 de junho: Dia do Orgulho LGBTQIAP+



O município promoveu uma ação social em alusão ao Dia do Orgulho LGBTQIAP+, celebrado em 28 de junho. Os munícipes tiveram acesso a vários serviços, entre eles atendimento social, trancista e corte de cabelo.



A eventualidade foi promovida pela Subsecretaria Municipal de Assistência Social, através da Coordenadoria de Diversidade Sexual, e apesar de ser direcionada para um público específico, a ação ofereceu atendimento a toda população.



A celebração contou ainda com apresentação de danças, sucedida pelo direcionamento para as oficinas da atividade, que ocorrem nos CRAS do município.