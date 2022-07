Águas do Rio realiza recadastramento de clientes da Baixada Fluminense aos sábados - Divulgação

Publicado 06/07/2022 17:21

A Águas do Rio, concessionária responsável pela água e esgoto em Mesquita, realiza nesta semana o recadastramento de todos os seus clientes nos bairros Edson Passos, Centro, Santa Terezinha, Chatuba, Rocha Sobrinho, Juscelino, Manuel Reis I e Santo Elias.



Ao todo, 500 profissionais devidamente uniformizados e identificados com crachá da empresa, realizam o recadastro no período das 8h às 18h em dias de semana, e no sábado, no mesmo horário, em caso de ausência do morador.



A concessionária está à disposição para dúvidas no 0800 195 0 195, que atende por Whatsapp e ligação.