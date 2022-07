Projeto "Escolas Seguras, Alunos Resilientes" foi realizado na Escola Municipal Irena Sendler - Divulgação/ PMM

Publicado 12/07/2022 22:42

A Defesa Civil de Mesquita realizou o projeto "Escolas Seguras, Alunos Resilientes“ na Escola Municipal Irena Sendler, no Centro, com o objetivo de preparar alunos e professores para possíveis acidentes e emergências do dia a dia.



Segundo a pasta, a ideia é, a cada mês, contemplar uma unidade escolar da cidade.



O diretor da Defesa Civil de Mesquita, Marlon Araújo conta que as instruções oferecidas às crianças acontecem de modo diferente. “Para atrair a atenção delas, preparamos atividades lúdicas, que tornam mais fácil a compreensão dos assuntos”.



Para finalizar as capacitações, todas as turmas da unidade participaram de uma simulação de evacuação.

Alunos participaram de uma simulação de evacuação Divulgação/ PMM