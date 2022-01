Prefeitura Municipal de Saquarema / RJ - Divulgação

Publicado 03/01/2022 15:11

A partir desta segunda-feira, 3 de janeiro, a Prefeitura de Saquarema disponibilizará aos moradores as guias para pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, além da Taxa de Foro e demais tributos municipais referentes ao ano de 2022.

As guias poderão ser obtidas de forma online, na guia IPTU/FORO 2022, que pode ser acessada através do site www.saquarema.rj.gov.br, ou pessoalmente nos seguintes postos de atendimento:

- IBASS (Rua Frutuoso de Oliveira, 98, Centro)

- Centro Administrativo (Avenida Saquarema, 4299, Porto da Roça)

- Centro Administrativo de Jaconé (Rua 97, s/n°, ao lado do posto de saúde)

- Posto dos Correios em Vilatur (Avenida Praia de Itaúna, 1402)

De acordo com a Secretaria Municipal de Administração, Receita e Tributação, a cota única do IPTU poderá ser paga até 31 de janeiro com 20% de desconto. Quem optar por quitar os tributos em cota única no mês de fevereiro, terá desconto de 10% até 28 de fevereiro. A Prefeitura também oferece a opção de parcelamento do IPTU em 10 vezes sem desconto, com o primeiro vencimento no dia 31 de janeiro. Já a Taxa de Foro poderá ser parcelada em até 4 vezes, com primeiro vencimento 31/01.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 22 2655-6400 e os postos de atendimento estarão abertos de segunda a sexta-feira, das 09h às 16:30h. Para ser atendido, o contribuinte deverá estar munido dos documentos pessoais e do imóvel.