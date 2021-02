Vacina de Oxford, Reino Unido Divulgação

Por O Dia

Publicado 13/02/2021 13:26

A Universidade de Oxford divulgou neste sábado, dia 13, que vai começar os estudos da fase 2 da vacina Oxford em crianças e adolescentes. Esta será a primeira análise do imunizante nesta faixa etária.

Durante esta fase de testes, os pesquisadores vão avaliar a segurança e as respostas imunológicas em pessoas de 6 a 17 anos, estudo será com a escolha aleatória de quais voluntários receberão a vacina da Covid-19 e quais tomarão contra a meningite, que tem efeitos colaterais similares, como dor no braço.

Nesta pesquisa, serão inscritos 300 pessoas, sendo que 240 deverão receber a vacina de Oxford/ AstraZeneca.

Os estudos das vacinas contra a Covid-19 em crianças e adolescentes foram deixados em segundo plano pelas farmacêuticas e universidades pois o grupo apresenta menor risco de morte devido à infecção pelo coronavírus.

Os testes devem iniciar ainda neste mês. A pesquisa será financiada pelo Instituto Nacional de Pesquisa em Saúde do Reino Unido e pela AstraZeneca, farmacêutica que desenvolveu a vacina junta à Universidade de Oxford. Após o término da fase 2, os pesquisadores seguem para a etapa que avaliará a eficácia do imunizante nesta faixa etária.