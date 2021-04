Nesta sexta-feira, o mundo superou 150 milhões de contágios por covid-19 Reprodução

Por AFP

Publicado 30/04/2021





Nesta sexta-feira, o mundo superou 150 milhões de contágios por covid-19, segundo um balanço da AFP com base em dados oficiais dos países. No momento, o número de novos casos diários registra média de quase 820.000, um nível sem precedentes desde o início da pandemia, devido fundamentalmente à Índia, que nos últimos sete dias registrou 2,5 milhões de infectados.



Em todo o mundo, a pandemia matou mais de 3,1 milhões de pessoas.



O Brasil registrou na quinta-feira mais de 3.000 mortes em 24 horas e superou oficialmente a marca de 400.000 óbitos.



O número de vítimas fatais aumentou exponencialmente desde o início do ano. Em 7 de janeiro o Brasil registrava 200.000 mortes pela pandemia, mas depois de 77 dias alcançou 300.000 (em 24 de março) e com mais 37 dias atingiu 400.000.



"Tivemos um impacto importante das novas variantes", como a P1, explicou à AFP a epidemiologista Ethel Maciel, da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES).



Mais contagiosa e suspeita de ser mais severa, a variante surgiu no Amazonas, espalhou-se pelo país e levou muitas nações a fecharem suas fronteiras com o Brasil.



A lentidão da vacinação e os problemas de gestão do governo de Jair Bolsonaro, que minimizou a campanha de imunização e se declarou contra os confinamentos e medidas de distanciamento social, são apontados como causas importantes do desastre humanitário e de saúde.



Uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) foi instalada no Senado para investigar a gestão da crise por Bolsonaro e seu governo, que teve quatro ministros da Saúde desde o início da pandemia.



"Os responsáveis por esse genocídio têm nome. Bolsonaro abriu a casa e recebeu o Covid19 com hospitalidade. Tratou o vírus como aliado. E precisa pagar por ter atentado contra o povo brasileiro", escreveu no Twitter o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que se perfila como principal rival de Bolsonaro nas eleições de 2022.

Ajuda humanitária para a Índia

A Índia registra imagens desoladoras de corpos incinerados de maneira precária e hospitais lotados em que faltam leitos e medicamentos.



Um avião militar americano com ajuda humanitária de emergência chegou ao aeroporto internacional de Nova Délhi nesta sexta-feira, com mais de 400 cilindros de oxigênio e quase um milhão de testes rápidos de coronavírus.



Mais de 40 países prometeram ajuda ao país de 1,3 bilhão de habitantes, anunciou o ministro indiano das Relações Exteriores, Harsh Vardhan Shringla.



A Índia registrou nesta sexta-feira o recorde de 385.000 novos casos nas últimas 24 horas e quase 3.500 mortes.



100 milhões de vacinados





"São 100 milhões de americanos com uma sensação de alívio e tranquilidade", declarou nesta sexta o coordenador de resposta à pandemia da Casa Branca, Jeff Zients.



Enquanto isso, na Europa, que superou as marcas de 50 milhões de casos e um milhão de mortos, vários países programam a flexibilização progressiva das restrições.



Na França, o presidente Emmanuel Macron detalhou um confinamento progressivo a partir de 3 de maio até o final de junho. A França espera vacinar os maiores de 18 anos a partir de 15 de junho.



Na Bulgária, as casas de show abriram na quinta-feira, uma imagem inédita há meses na Europa.



Milhares de cidadãos de Liverpool, no norte da Inglaterra, também compartilham dessa sensação, porque nesta sexta e no sábado poderão dançar em um clube noturno sem máscara e sem respeitar o distanciamento, em meio a um teste do governo para avaliar o risco de contágio da covid-19.



Apesar da euforia provocada pelo mínimo retorno da vida normal, a Organização Mundial da Saúde (OMS) fez um alerta aos países europeus sobre a tentação de baixar a guarda.



"A situação na Índia pode acontecer em qualquer lugar", afirmaram fontes da organização.



Na América Latina, a Colômbia registrou 505 mortes por covid-19 na quinta-feira, um recorde para apenas um dia. A Argentina também bateu o recorde com 561 vítimas fatais em 24 horas.



Jogos Olímpicos sem público? Nos Estados Unidos, os americanos respiram um ar mais otimista com a notícia de que 100 milhões de pessoas já estão vacinadas contra a covid-19.

No âmbito esportivo, Seiko Hashimoto, presidente do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020 admitiu à AFP que o evento, programado para julho e agosto, pode ser disputado sem a presença de torcedores.



"Pode haver uma situação em que não possamos permitir a presença de nenhum espectador", admitiu Hashimoto em uma entrevista à AFP.



"A única maneira de considerarmos os Jogos um sucesso é protegendo completamente as vidas e a saúde dos atletas e do povo do Japão".