Fundador da Amazon revelou esta semana que ele e seu irmão Mark estarão a bordo do New Shepard em 20 de julho para uma viagem de apenas 10 minutosAFP

Por AFP

Publicado 12/06/2021 17:27 | Atualizado 12/06/2021 17:32

Nova York - Um comprador não identificado pagou 28 milhões de dólares em um leilão neste sábado (12) para acompanhar Jeff Bezos e seu irmão no primeiro voo espacial tripulado da empresa Blue Origin, no mês que vem.

O fundador da Amazon revelou esta semana que ele e seu irmão Mark estarão a bordo do New Shepard em 20 de julho para uma viagem de apenas 10 minutos.

A eles se juntarão o vencedor do leilão beneficente, cuja identidade será revelada nas próximas semanas, e um quarto turista espacial, ainda a ser definido, de acordo com a diretora de vendas da Blue Origin, Ariane Cornell.

O terceiro viajante venceu cerca de 20 rivais em um leilão que começou em 19 de maio e cujos últimos 10 minutos foram transmitidos pela televisão.

Os lucros serão destinados à fundação Club for the Future, da Blue Origin, que tem como objetivo inspirar as gerações futuras a seguir carreiras em ciência, tecnologia, engenharia e matemática.

O New Shepard decolará de um deserto no oeste do Texas. A cápsula que levará os passageiros se separará do propulsor e ultrapassará a Linha de Karman, a cerca de 100 quilômetros de altura, que marca o limite entre a atmosfera da Terra e o espaço.

Dos 10 minutos de duração da viagem, os viajantes passarão quatro no espaço, onde poderão sentir a falta de gravidade e observar a curvatura da Terra vista do espaço.

Bezos, que anunciou no início deste ano que deixará o cargo de CEO da Amazon para dedicar mais tempo a outros projetos, incluindo o Blue Origin, disse que conhecer o espaço é um sonho de toda sua vida.

A Blue Origin conduziu uma dúzia de testes bem-sucedidos com o New Shepard, embora todos não tripulados, a partir de suas instalações nas montanhas de Guadalupe, no oeste do Texas.

O sistema de foguetes suborbitais reutilizáveis foi batizado em homenagem a Alan Shepard, o primeiro norte-americano a chegar ao espaço, 60 anos atrás.