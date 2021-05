Ação foi realizada pela 66ªDP (Piabetá) Reprodução

Por O Dia

Publicado 11/05/2021 10:27

Rio - Policiais civis da 66ª DP (Piabetá) deflagraram, nesta terça-feira (11), a "Operação Mercado Clandestino" para reprimir o roubo, furto e receptação qualificada de telefones celulares em Magé e em outros municípios da Baixada Fluminense. Na casa de um dos integrantes da quadrilha, no bairro Mauá, os agentes apreenderam diversos aparelhos.

De acordo com a Civil, a operação teve início em janeiro deste ano, quando uma vítima teve seu aparelho roubado e verificou dias depois que o mesmo estava sendo comercializado em redes sociais de lojas de marketplace da região. Os agentes realizaram diligências e recuperaram o celular após marcar encontro com a vendedora, que foi abordada pelos policiais civis.

Já com o telefone, a equipe da 66ª DP realizou de investigação para identificar os receptadores e desmontar o esquema criminoso. Os agentes verificaram que os receptadores comercializavam os aparelhos em canais de marketplace nas redes sociais e por meio de grupos de aplicativos de mensagens em Magé e municípios vizinhos.

Os criminosos também mantinham um ponto de venda para comercialização de celulares no comércio da Uruguaiana, no Centro do Rio de Janeiro. Os indiciados já possuem passagens pelos crimes de estelionato e furto de aparelhos telefônicos.