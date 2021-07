Homem com covid-19 é preso após embarcar em voo se passando pela esposa - Pixbay/Imagem ilustrativa

Jakarta - Um homem infectado com o vírus da Covid-19 foi preso após se disfarçar de mulher e embarcar em um voo. Identificado apenas pelas iniciais DW, ele embarcou em um voo doméstico da Citilink de Jacarta para Ternate, ambos na Indonésia, segundo informações da CNN.

Ainda de acordo com a emissora, o homem usava um véu e estava com a identidade da esposa, já que ela testou negativo, documento que ele usou para embarcar. A armação foi descoberta por uam comissária de bordo que viu DW entrar em banheiro do avião e, em seguida, sair sem o niqab (véu que só deixa os olhos à mostra) e vestindo roupas masculinas. A funcionária então notificou as autoridades.



Ao desembarcar, DW foi abordado por um agente de saúde, que o testou. O resultado foi positivo e o homem foi colocado em isolamento.

Atualmente, a Indonésia é considerada o novo epicentro mundial de Covid-19, com quase 3 milhões de casos e um pouco mais de 76 mil mortes.