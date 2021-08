Chega a oito o total de sentenças deste tipo aplicadas ao gigante americano. - Imagem Internet

Chega a oito o total de sentenças deste tipo aplicadas ao gigante americano.Imagem Internet

Publicado 19/08/2021 08:18

A Justiça russa condenou o Google, nesta quinta-feira, 19, a pagar multas em três casos, por não ter suprimido conteúdo considerado ilegal na Rússia. Com isso, chega a oito o total de sentenças deste tipo aplicadas ao gigante americano.

A proliferação destas sentenças se dá em um contexto de crescente pressão das autoridades russas aos gigantes digitais, acusados de não retirar do ar conteúdos favoráveis à oposição e considerados ilegais pelo governo.

Publicidade

Nesta quinta, o Google recebeu três multas de dois milhões de rublos cada (equivalente a US$ 81.000 no total), de acordo com informação divulgado da Justiça de Moscou em seu canal no aplicativo de mensagens Telegram. O teor do conteúdo envolvido não foi informado. Na terça-feira, 17, em cinco casos similares, o Google já havia sido condenado a uma multa de 14 milhões de rublos (em torno de US$ 190.000).

As autoridades russas são severas na luta contra o extremismo e em favor da proteção dos menores. Críticos do Kremlin afirmam, no entanto, que o governo faz uso destes amplos conceitos para impor censura política.