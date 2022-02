Mulher se separa após descobrir que marido tinha abordado 85 mulheres em aplicativo de paquera - Reprodução

Publicado 10/02/2022 14:22 | Atualizado 10/02/2022 14:25

Nova York - Uma jovem americana viralizou no TikTok ao relatar que descobriu que o marido fletou com ao menos 85 mulheres no aplicativo de paquera Tinder. Identificada apenas como Tori, a moça também contou mais um detalhe peculiar: apesar das tentativas, o agora ex-marido não foi bem sucedido em pular a cerca.

"O que é mais embaraçoso e honestamente de partir o coração do que entrar no telefone do seu marido para descobrir que ele está traindo você? Está vasculhando o telefone do seu homem para descobrir que ele não pode trair você. Acessar o telefone dele para descobrir que ele está tentando e falhando ativamente em traí-la é uma vergonha. E vergonha que eu não desejaria ao meu pior inimigo", disse Tori rindo.

"Mas ele é tão esquisito e feio e as fotos que ele escolheu para seu perfil são tão embaraçosas que ele não consegue uma única vadia. E, no entanto, aqui você está se estressando, olhando o telefone dele, chorando por ele? Quando ele não podia nem traí-la se tentasse, a vergonha. Nunca mais", continuou a mulher.

Ainda segundo a americana, apesar do ex não ter dado "match" com niguém, ela decidiu se separar pois o marido criou um perfil em um app para sair com outras mulheres. O vídeo da traição que não deu certo possui mais de um milhão de vizualizações.