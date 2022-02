Diversão

Bruno, da dupla com Marrone, critica cobrança de vacinação em show: 'Toma quem quer'

Declaração do sertanejo vai contra opinião de especialistas no combate à pandemia da covid-19; organização do evento garantiu que utilizou apenas 60% da capacidade do local e exigiu vacinação dos espectadores

Publicado há 4 horas