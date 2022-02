Bruno, da dupla com Marrone, critica vacinação durante show - Reprodução/Instagram

Publicado 09/02/2022

Rio - O cantor sertanejo Bruno, da dupla com Marrone, gerou polêmica ao criticar a exigência do passaporte de vacinação contra covid-19 durante show na cidade de Goiânia, em Goiás, no último domingo. Nos registros da apresentação realizada pela dupla no evento Puxadinho, é possível observar visualmente aglomeração na casa de espetáculos e pessoas sem máscara.

“Toma [a vacina] quem quiser, vai para p... A gente não é gado para estar em curral. Você toma uma dose, duas, agora três [doses]”, disse o cantor durante a apresentação, sendo aplaudido por alguns e criticado por outros. No palco, ele ainda criticou o limite de horário para shows ao vivo na cidade.

A declaração do sertanejo, que vai contra estudos desenvolvidos por cientistas no combate à pandemia da covid-19, gerou críticas nas redes sociais ao longo da semana. "Desserviço seu 'discurso'. Nunca escondeu como é babaca", disse uma fã em publicação da dupla no Instagram. "Ridículo desprezar a vacinação enquanto vidas foram ceifadas pela falta dela", publicou outra. "Vacina sim", afirmou uma terceira pessoa.

A vacinação é uma das principais medidas de combate à pandemia, que já matou mais de 600 mil pessoas no Brasil desde 2020. Todos os imunizantes aplicados no país foram aprovadas pela Agência Nacional da Vigilância Sanitária - Anvisa.

Procurada pelo DIA, a assessoria de comunicação da dupla não respondeu às solicitações, nem retomou contato para comentar a fala de Bruno no show do fim de semana.

Já os organizadores do evento Puxadinho, no qual a dupla realizou o show, defenderam a retomada do setor cultural, um dos mais prejudicados pela interrupção das atividades, e se posicionaram à favor da vacinação frente ao agravamento da covid-19 no Brasil, em especial, em pessoas não vacinadas. Eles ainda garantiram que seguem todas as normas determinadas pela Secretaria Municipal de Saúde, como exigir comprovante de vacinação de todos os presentes e limitar público a 60% dos presentes, no caso da casa de espetáculos, 3000 pessoas.

Confira comunicado completo do evento Puxadinho:

"Como é do conhecimento de todos, o ramo de shows (entretenimento) foi um dos mais afetados com a pandemia COVID-19, tendo sido fechado em meados de março de 2020 e retomado no final de outubro de 2021, o que foi um desafio para todos do seguimento.



O Evento “Puxadinho”, visa a retomada de forma segura, seguindo todos os protocolos e medidas sanitárias, posto que o seguimento de entretenimento (shows) gera milhares de empregos diretos e indiretos, e movimenta nossa economia local e regional (hotéis, bares, restaurantes, dentre outros) contribuindo com arrecadação de impostos aos cofres públicos, lembrando que nós também arrecadamos alimentos e brinquedos para doação aos menos favorecidos.



Portanto, reafirmamos que temos responsabilidade com nosso público e nossa cidade, abraçando a iniciativa de validar ambientes seguros com 100% de vacinados.



Gostaríamos de ressaltar que o evento está acontecendo desde novembro, que essa alta de casos ocorreu após as férias de fim de ano e que desde o primeiro dia de funcionamento do “Puxadinho” estamos seguindo todas as normas exigidas pela Secretaria Municipal de Saúde.



- Qual foi o publico total do evento do último sábado?



De acordo com o permitido, apenas 60% da capacidade do local, que de acordo com a autorização da Vigilância Sanitária é de 6.480 pessoas, o que nos possibilita colocar até 3.888 pessoas, mas perante o novo decreto o limite máximo permitido é de 3.000 pessoas 100% vacinadas e assim o cumprimos.



- Como esta sendo aplicar as medidas de segurança contra a covid-19?



Está sendo tranquilo, pois nosso público e colaboradores já estavam avisados desde o primeiro dia de cumprimento do novo decreto, que precisariam apresentar seus cartões de vacina com as duas doses aplicadas, bem como usar máscaras para adentrar ao local e circular pelo mesmo.



- De qual forma vocês estão conseguindo aplicar a medida de distanciamento entre o público?



Pelo decreto a pista de dança está permitida, exatamente por se tratar de um evento exclusivo para pessoas 100% vacinadas.



- Vocês estão pedindo cartão de vacina?



Sim, tanto para nosso público quanto para nossos colaboradores, é um evento 100% para vacinados, sem cartão de vacina não entra.



Acreditamos na vacinação, pois o Brasil enfrenta uma onda de AGRAVAMENTO entre as pessoas que optam por não se vacinar, e tem várias que não querem vacinar, pois não é obrigatório, portanto, se tivermos que aguardar todos se vacinarem para que possamos voltar a trabalhar, provavelmente não voltamos tão cedo."