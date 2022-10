Torcedores enfurecidos invadiram o gramado após um jogo em Malang - Reprodução

Publicado 06/10/2022 13:34





Entre os acusados estão o chefe do comitê de organização de partidas da equipe do Arema FC e um dos chefes de segurança do clube, informou o chefe da polícia nacional, Listyo Sigit Prabowo.



Os suspeitos, identificados após alguns dias de investigação que trouxe "provas" à luz, foram acusados de "negligência resultando em morte" e podem pegar até cinco anos de prisão. Indonésia - A polícia indonésia anunciou nesta quinta-feira, 6, a acusação de seis pessoas, incluindo três policiais, após a confusão que causou 131 mortes em um estádio no último fim de semana , numa das piores tragédias da história do futebol.Entre os acusados estão o chefe do comitê de organização de partidas da equipe do Arema FC e um dos chefes de segurança do clube, informou o chefe da polícia nacional, Listyo Sigit Prabowo.Os suspeitos, identificados após alguns dias de investigação que trouxe "provas" à luz, foram acusados de "negligência resultando em morte" e podem pegar até cinco anos de prisão.

O anúncio ocorre em um momento em que cresce a revolta no país contra a polícia, acusada pelos torcedores de ter agravado a confusão durante a partida organizada na cidade de Malang, no leste da ilha de Java.



O drama ocorreu quando os torcedores do Arema FC entraram no campo para desafiar jogadores e dirigentes após a derrota para o time rival Persebaya Surabaya. A polícia descreveu o incidente como motim e alegou que dois policiais haviam sido mortos.



No entanto, os sobreviventes da tragédia acusam a polícia de ter reagido, excessivamente, lançando gás lacrimogêneo nas arquibancadas.

Os policiais tentaram controlar à força a multidão, usando cassetetes, segundo testemunhas e imagens de vídeo. A polícia alegou que algumas saídas do estádio estavam abertas, mas eram pequenas demais para permitir a passagem de todos

O porta-voz da Federação Indonésia de Futebol indicou que algumas portas, que deveriam ter sido abertas 10 minutos antes do apito final, permaneceram fechadas.