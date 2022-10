Recep Tayyip Erdogan se reunirá com Vladimir Putin nesta quinta-feira, no Cazaquistão - AFP

Publicado 11/10/2022 12:27

Ancara - O governo da Turquia reiterou nesta terça-feira, 11, o pedido à Rússia e à Ucrânia pelo cessar-fogo, antes de um encontro previsto esta semana no Cazaquistão entre o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, e o homólogo russo, Vladimir Putin. Membro da Otan, o país mantém um papel neutro e conserva boas relações com os dois vizinhos do Mar Negro.

Como mediador, desempenhou um papel fundamental na troca de prisioneiros entre Rússia e Ucrânia em setembro e no acordo celebrado em julho, sob mediação da Organização das Nações Unidas (ONU), para permitir a exportação de grãos ucranianos pelo Mar Negro. Em duas ocasiões, reuniu delegados russos e ucranianos em seu território para negociar.

Erdogan se reuniu com Putin três vezes nos últimos meses e, ao mesmo tempo, mantém um diálogo fluido com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, com quem fala regularmente ao telefone.

O presidente turco tenta há muito tempo reunir os dois líderes para negociar um cessar-fogo, mas o agravamento da situação no terreno dificulta esses esforços.

"Infelizmente (ambos os lados) rapidamente se afastaram da diplomacia" após as conversas entre negociadores russos e ucranianos em março em Istambul, disse o ministro das Relações Exteriores da Turquia, Mevlut Cavusoglu, em entrevista transmitida na televisão.

"À medida que a guerra entre Ucrânia e Rússia se arrasta, infelizmente, a situação fica pior e mais complicada", acrescentou, pedindo um cessar-fogo imediato. "Um cessar-fogo deve ser estabelecido o mais rápido possível. Quanto mais cedo melhor", disse ele.

Erdogan mantém uma boa relação de trabalho com Putin, apesar de suas muitas divergências em questões geopolíticas, como a situação na Síria.

Os dois líderes devem se reunir na capital do Cazaquistão, Astana, na quinta-feira, à margem de uma cúpula regional, disse um alto funcionário turco à AFP nesta terça, sob condição de anonimato. A Turquia, que é fortemente dependente do petróleo e gás russos, se absteve de aderir às sanções ocidentais contra a Rússia.

A última reunião entre Erdogan e Putin remonta a setembro deste ano, à margem de uma cúpula regional no Uzbequistão. O líder turco quer impulsionar o comércio com Moscou para tentar estabilizar sua economia debilitada antes das eleições presidenciais em junho.

Erdogan ainda não denunciou os bombardeios russos de várias cidades ucranianas na segunda-feira, que matou cerca de 20 pessoas e feriu mais de 100.

O ministro das Relações Exteriores, Mevlut Cavusoglu, ligou para seu homólogo ucraniano Dmytro Kuleba após os ataques, disse uma fonte diplomática turca, sem fornecer mais detalhes.