Madeleine McCann desapareceu em 2007 em Portugal e investigações continuam em curso Reprodução

Publicado 11/10/2022 13:25

Brunswick - Principal suspeito pelo desaparecimento e assassinato da menina britânica Madeleine McCann, um alemão, de 45 anos, foi acusado nesta terça-feira, 11, pelo Ministério Público de Brunswick por cinco novos crimes sexuais supostamente cometidos entre 2000 e 2017 em Portugal. O suspeito, preso em Kiel, na Alemanha, foi acusado de três estupros e dois abusos sexuais contra menores, segundo o comunicado do MP.

As investigações continuam em curso, mas a justiça alemã ainda não o acusou formalmente pelo assassinado de McCann, que desapareceu em 3 de maio de 2007 pouco antes de seu aniversário de quatro anos na Praia da Luz, no sul de Portugal, onde sua família passava as férias.

O suspeito é um criminoso sexual reincidente que foi condenado por outros abusos sexuais de crianças, recorda o MP, especificando que está atualmente preso cumprindo uma pena de sete anos por outro estupro cometido em Portugal em 2005.

As novas acusações incluem o estupro de uma mulher de entre 70 e 80 anos cometido entre 2000 e 2006, e que ele também filmou. A vítima, agredida em sua casa de veraneio, também foi espancada.

Ele também é acusado de ter amarrado uma adolescente alemã de 14 anos, chicoteando-a e forçando-a a fazer sexo oral nele, filmando a sequência, ato supostamente cometido na mesma época.

A terceira acusação é pelo estupro de uma jovem irlandesa na Praia da Rocha, depois de entrar sorrateiramente na sua casa pela varanda, e as duas últimas acusações, por agressão sexual a duas menores, uma alemã de 10 anos e uma portuguesa de 11 anos em 2007 e 2017, respetivamente.

"Meus colegas trabalham principalmente nos outros casos para poder encerrá-los em um futuro próximo" e assim poder se concentrar "exclusivamente no de Maddie", disse à AFP Hans Christian Wolters, porta-voz da promotoria de Brunswick.