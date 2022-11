Gasodutos foram construídos para transportar gás russo para a Europa - Reprodução

Gasodutos foram construídos para transportar gás russo para a EuropaReprodução

Publicado 01/11/2022 10:58

A Rússia acusou o Reino Unido, nesta terça-feira, 1º, de "dirigir e coordenar" as explosões de setembro que provocaram vazamentos nos gasodutos Nord Stream 1 2 no Mar Báltico , construídos para transportar gás russo para a Europa."Nossos serviços de Inteligência têm provas que sugerem que o ataque foi dirigido e coordenado por especialistas militares britânicos", declarou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov."Há provas de que a Grã-Bretanha está envolvida em uma sabotagem, um ataque terrorista contra infraestruturas de energia vitais, não russas, e sim internacionais", afirmou.

"Tais ações não podem ficar (sem resposta). Vamos refletir sobre as medidas que devem ser adotadas", destacou, depois de denunciar "o silêncio inaceitável das capitais europeias".No sábado, 29, o Exército russo acusou o Reino Unido de envolvimento nos vazamentos de gás na infraestrutura do Nord Stream.As acusações foram divulgadas depois de um ataque com drones ucranianos contra a frota russa do Mar Negro, na Crimeia, cujo planejamento Moscou também atribuiu a "especialistas britânicos". A Defesa britânica denunciou "afirmações falsas" de Moscou que pretendem, segundo Londres, "desviar a atenção".No dia 26 de setembro, foram detectados quatro grandes vazamentos nos gasodutos Nord Stream 1 e 2, perto da ilha dinamarquesa de Bornholm, dois na zona econômica da Suécia e dois na zona econômica da Dinamarca. As inspeções submarinas preliminares reforçaram as suspeitas de sabotagem , porque os vazamentos foram precedidos de explosões. Os gasodutos Nord Stream, que ligam a Rússia à Alemanha, estão no centro das tensões geopolíticas há vários anos, agravadas pela decisão de Moscou de cortar o abastecimento para a Europa.