A 40ª Conferência Internacional para o Controle das Drogas ocorre no Palácio Libertad, em Buenos Aires - Andrzej Otrebski

A 40ª Conferência Internacional para o Controle das Drogas ocorre no Palácio Libertad, em Buenos AiresAndrzej Otrebski

Publicado 19/08/2026 16:47 | Atualizado 19/08/2026 16:48

O encontro, organizado de forma conjunta pelo governo do presidente Javier Milei e a agência antidrogas dos Estados Unidos, a DEA, busca reforçar a troca de informações, a inteligência criminal e a coordenação diante do crime organizado transnacional."A dimensão deste desafio é enorme", afirmou no X a ministra argentina de Segurança Nacional, Alejandra Monteoliva, que lidera o encontro ao lado do diretor da DEA, Terrance Cole, e do embaixador dos Estados Unidos na Argentina, Peter Lamelas."O crime organizado é um dos grandes males deste século, enfraquece governos e instituições, destrói o capital humano e aprofunda desigualdades. Sem segurança não há crescimento nem desenvolvimento", declarou Monteoliva.Também no X, Lamelas destacou que os Estados Unidos "trabalham lado a lado com a Argentina e os países democráticos frente aos cartéis, redes criminosas e terroristas". "Nenhum país é imune e nenhum país pode travar essa batalha sozinho", afirmou."Os cartéis e os criminosos se movem rápido. Por isso, devemos nos mover ainda mais rápido", acrescentou.Por sua vez, o Ministério da Segurança argentino ressaltou no X: "As organizações criminosas não reconhecem fronteiras: nós as enfrentamos perseguindo suas estruturas e trabalhando ao lado de nossos aliados para fazer a lei ser cumprida".A conferência, pautada sob o slogan "Justiça por meio da força e da unidade", acontece em um hotel de Buenos Aires e reúne delegações de mais de 180 países, com cerca de 700 participantes, segundo a Presidência argentina.Durante o encontro, os participantes "manterão conversas estratégicas de alto nível destinadas a fortalecer a cooperação operacional, compartilhar informações de inteligência crítica e coordenar prioridades de aplicação da lei diante do narcotráfico, da lavagem internacional de dinheiro e do narcoterrorismo", afirmou a embaixada americana na Argentina em comunicado.Impulsionada em 1983 pela DEA, a Idec funciona como um fórum multilateral e uma plataforma de colaboração para a comunidade policial e judicial internacional no combate ao tráfico de drogas.Sob o patrocínio dos Estados Unidos, realiza encontros anuais em diferentes países. Esta é a primeira vez na Argentina.