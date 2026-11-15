O acidente ocorreu enquanto as duas aeronaves se deslocavam - Reprodução / X

O acidente ocorreu enquanto as duas aeronaves se deslocavamReprodução / X

Publicado 15/11/2026 10:48

Um avião de carga da UPS e um jato comercial de passageiros da Copa Airlines colidiram na noite de ontem (14) na pista do Aeroporto Internacional de Miami, um dia após uma paralisação de voos nos Estados Unidos

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O acidente ocorreu por volta das 21h. Segundo a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA, na sigla em inglês), a ponta da asa do Boeing 737 da Copa Airlines atingiu o nariz do Boeing 767 da UPS enquanto as duas aeronaves se deslocavam pelas pistas de taxiamento do aeroporto. O acidente ocorreu por volta das 21h. Segundo a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA, na sigla em inglês), a ponta da asa do Boeing 737 da Copa Airlines atingiu o nariz do Boeing 767 da UPS enquanto as duas aeronaves se deslocavam pelas pistas de taxiamento do aeroporto.

A FAA abriu uma investigação para apurar as circunstâncias da colisão.



Dois passageiros receberam atendimento de paramédicos do aeroporto após apresentarem ferimentos leves e foram liberados sem necessidade de hospitalização.



O voo da Copa Airlines vinha da Cidade do Panamá, no Panamá, enquanto o voo da UPS se preparava para decolar rumo a Bogotá, na Colômbia.



Em nota, a Copa Airlines lamentou o ocorrido. "Reiteramos que a segurança dos passageiros e das tripulações é nossa prioridade. Cooperaremos com as autoridades nesta investigação", disse.



A UPS também afirmou que está comprometida em trabalhar com as autoridades para determinar o que aconteceu. "A segurança de nossos funcionários e do público é nossa mais alta prioridade", sinalizou em nota.

Apesar do acidente, o aeroporto não precisou interromper suas atividades. O tráfego aéreo foi direcionado para outras pistas de taxiamento.

A decisão de suspender os voos nos Estados Unidos na sexta-feira (13) foi tomada após a substituição de um cabo de comunicação sobrecarregar partes do sistema que permite a comunicação de dados com as aeronaves. A causa da paralisação do tráfego aéreo no país, que afetou milhares de voos, foi divulgada em uma coletiva de imprensa em Washington ontem.

A paralisação provocou uma onda de cancelamentos e atrasos. O chefe da FAA, Bryan Bedford, informou que 12 mil voos foram cancelados na sexta-feira e que outros 4 mil a 5 mil poderiam deixar de decolar no sábado, de um total de 41 mil programados.



O chefe da Administração Federal de Aviação, Bryan Bedford, apontou que a agência descartou a possibilidade de um ataque cibernético como razão do problema e que o tráfego aéreo deve ser completamente restabelecido até o fim deste domingo (15), embora especialistas alertassem que os transtornos poderiam durar mais tempo.



Até o momento, não há informações que indiquem uma relação entre a falha no sistema de controle aéreo e a colisão entre as aeronaves em Miami.