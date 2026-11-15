O acidente ocorreu enquanto as duas aeronaves se deslocavamReprodução / X
O acidente ocorreu por volta das 21h. Segundo a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA, na sigla em inglês), a ponta da asa do Boeing 737 da Copa Airlines atingiu o nariz do Boeing 767 da UPS enquanto as duas aeronaves se deslocavam pelas pistas de taxiamento do aeroporto.
Dois passageiros receberam atendimento de paramédicos do aeroporto após apresentarem ferimentos leves e foram liberados sem necessidade de hospitalização.
O voo da Copa Airlines vinha da Cidade do Panamá, no Panamá, enquanto o voo da UPS se preparava para decolar rumo a Bogotá, na Colômbia.
Em nota, a Copa Airlines lamentou o ocorrido. "Reiteramos que a segurança dos passageiros e das tripulações é nossa prioridade. Cooperaremos com as autoridades nesta investigação", disse.
A UPS também afirmou que está comprometida em trabalhar com as autoridades para determinar o que aconteceu. "A segurança de nossos funcionários e do público é nossa mais alta prioridade", sinalizou em nota.
O chefe da Administração Federal de Aviação, Bryan Bedford, apontou que a agência descartou a possibilidade de um ataque cibernético como razão do problema e que o tráfego aéreo deve ser completamente restabelecido até o fim deste domingo (15), embora especialistas alertassem que os transtornos poderiam durar mais tempo.
Até o momento, não há informações que indiquem uma relação entre a falha no sistema de controle aéreo e a colisão entre as aeronaves em Miami.
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