Publicado 28/04/2021 15:47

Um homem vestido de Chewbacca, personagem da franquia de filmes Star Wars, é procurado pela polícia de Nova Orleans, nos Estados Unidos, após esfaquear uma pessoa na rua. De acordo com a polícia, o suspeito se trata de um artista de rua, que feriu uma pessoa após uma discussão no último dia 24, por volta das 20h50, em um bairro turístico da região. O procurado seria do sexo masculino e os agentes acreditam que ele tem cerca de 20 anos.



#NOPD looking for street performer who wears a Star Wars Chewbacca costume, believed to be unknown black male in his 20s. Subject is suspected of stabbing victim w/knife during altercation on April 24. Call 504-658-6080 or @Crimestoppers at 504-822-1111 with any information. pic.twitter.com/J1juCJzZAd