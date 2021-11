O primeiro passo é acessar o site e preencher o formulário de acordo com as informações desejadas, no período do 23 de novembro ao dia 10 de dezembro, para a pré-matrícula - Divulgação / PMN

Publicado 17/11/2021 09:21 | Atualizado 17/11/2021 09:22

Nilópolis - Agora está mais fácil se inscrever para as aulas de música, dança, teatro e artes plásticas oferecidas pela Secretaria de Cultura de Nilópolis. Todo o processo pode ser feito online, desde a inscrição até a matrícula, por meio do endereço eletrônico www.nilopolis.rj.gov.br/site/culturaonline , que estará disponível a partir do dia 23 de novembro.



O primeiro passo é acessar o site e preencher o formulário de acordo com as informações desejadas, no período do 23 de novembro ao dia 10 de dezembro, para a pré-matrícula. O resultado estará disponível no site a partir do dia 21 de dezembro.



Os critérios utilizados para a confirmação da matrícula são: ser nilopolitano e por ordem de inscrição. O resultado estará no site do dia 4 ao dia 14 de janeiro. Para confirmar a matrícula, é necessário apresentar a documentação solicitada no regulamento na unidade escolar selecionada.



Endereço das escolas



Escola Municipal de Dança Anna Pavlova Est. Rufino Gonçalves Ferreira, S/n – Centro (CIEP 136 Prof Stella de Queiroz Pinheiro)

Escola Municipal de Teatro

Antônio josé – o judeu Rua Elizeu de Alvarenga, 384 – Olinda (Usina de Cultura Jornalista Tim Lopes)



Escola Municipal de Música Webert Bernadino Aniceto Est. Rufino Gonçalves Ferreira, S/n – Centro (CIEP 136 Prof” Stella de Queiroz Pinheiro)



Escola Municipal de Artes Plásticas Fayga Ostrower Rua Elizeu de Alvarenga, 384 – Olinda (Usina de Cultura Jornalista Tim Lopes)