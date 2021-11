A tradicional feira da Avenida Mirandela conta com uma variedade de barracas, passando por frutas, legumes, peixaria, pastel e caldo de cana, entre outras - Divulgação

Publicado 18/11/2021 10:28

Nilópolis – A tradicional feira livre de domingo, da Avenida Mirandela, no Centro, de Nilópolis, se tornou em patrimônio cultural municipal. Na última semana, a Câmara de Vereadores aprovou e sancionou a Lei 6.646/2021, de 4 de novembro, já publicada no Diário Oficial do Município.

A feira com cerca de 1km de extensão conta com uma variedade de barracas de frutas, verduras, legumes, entre outras iguarias, sem faltar, claro, com as tradicionais barracas com pastéis e caldos de cana. Visitar a feira é quase uma certeza e point nilopolitano nas manhãs de domingo.



A iniciativa da lei foi do vereador Leandro Hungria (Solidariedade).