a ação "Procon na Igualdade", com o objetivo de fortalecer o combate a discriminação racial em estabelecimentos comerciais e coibir a forma 'mascarada' de racismo - Divulgação / PMN

a ação "Procon na Igualdade", com o objetivo de fortalecer o combate a discriminação racial em estabelecimentos comerciais e coibir a forma 'mascarada' de racismoDivulgação / PMN

Publicado 26/11/2021 12:40 | Atualizado 26/11/2021 12:41

Nilópolis - Aproveitando o mês de Consciência Negra, a Secretaria de Cidadania e Direitos Humanos, por meio da Superintendência da Promoção de Igualdade Racial, iniciou a ação "Procon na Igualdade", com o objetivo de fortalecer o combate a discriminação racial em estabelecimentos comerciais e coibir a forma 'mascarada' de racismo.

A iniciativa conta com a criação de um canal para receber denúncias de pessoas que sofrerem racismo ou qualquer tipo de discriminação nas áreas comerciais do município e além do atendimento específico do Procon, será oferecido atendimento psicossocial às vítimas. As denúncias podem ser feitas na Secretaria de Cidadania, na sede da prefeitura, às segundas, quartas e sextas-feiras, das 9h às 13h.

“Durante os atendimentos na secretaria, percebemos que muitos cidadãos já haviam sofrido discriminação no comércio, diante disso e em parceria com o Procon, definimos mais esse auxílio à população“, esclarece Jeanne Pierre, superintendente da Promoção da Igualdade Racial.

Segundo a superintendente do Procon Juliana Grosso, qualquer cidadão que se sentir discriminado no âmbito de uma relação de consumo pode procurar o órgão para registrar a denúncia. “Essa iniciativa é muito importante. As ocorrências serão encaminhadas para delegacia competente para que sejam apuradas e dar procedimento“, reforça.

A Secretaria de Cidadania e Direitos Humanos e o Procon de Nilópolis ficam localizados no térreo da Prefeitura Municipal de Nilópolis, na Rua Pedro Álvares Cabral, 305 - Centro.