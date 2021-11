Os representantes do Instituto de Previdência de Nilópolis na premiação em Ipojuca (PE) - Divulgação

Publicado 25/11/2021 11:18 | Atualizado 25/11/2021 11:19

Nilópolis - O Instituto de Previdência dos Servidores de Nilópolis (Previnil) conquistou na última segunda-feira (22/11), o 3º lugar no Brasil na modalidade Governança – categoria médio porte, na 12º edição do Prêmio de Boas Práticas de Gestão Previdenciária, realizada pela Associação Nacional de Entidades de Previdência dos Estados e Municípios (ANEPREM), em Ipojuca (PE).



A premiação avalia requisitos como transparência, prestação de contas, planejamento, responsabilidade, divulgação de relatórios de governança e nível de certificação dos gestores, no órgão previdenciário que atua de forma independente ao poder executivo do município.

No ano passado, o Previnil ficou em 8º lugar.