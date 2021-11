Para ser vacinado, leve o cartão de vacinação, comprovante de residência e documento de identidade, CPF ou cartão do SUS - Divulgação / PMN

Para ser vacinado, leve o cartão de vacinação, comprovante de residência e documento de identidade, CPF ou cartão do SUSDivulgação / PMN

Publicado 24/11/2021 17:13 | Atualizado 24/11/2021 17:17

Nilópolis - O Estado do Rio de Janeiro passa por surto de gripe. Quem ainda não se vacinou contra a gripe influenza, pode procurar um dos postos de saúde de Nilópolis, pois a vacina está liberada para todas as idades. A imunização só não está disponível no Posto Central.

Pessoas que tomaram a vacina contra a Covid-19 devem aguardar 15 dias para se imunizar contra a gripe H1N1.



O horário de vacinação é de 9h as 16h, de segunda a sexta-feira. Para ser vacinado, leve o cartão de vacinação, comprovante de residência e documento de identidade, CPF ou cartão do SUS.



Não há casos registrados de gripe influenza na Unidade de Pronto Atendimento - UPA JK.



Postos de Saúde - Nilópolis



Posto de Atendimento Médico e Sanitário do Cabral

Rua Roldão Gonçalves, s/n, Cabral



Posto A. de A. Machado

Rua Mário Valadares, s/n, Novo Horizonte



Posto Dorvil Almeida Lacerda

Rua José Couto Guimarães, 1299, Paiol



Posto Médico Rosa Maria Perez

Rua Mal. Deodoro, 555, Nova Cidade.

Tel.:3762-8320



Posto Nova Olinda

Rua Amadeu Lara, s/n, Olinda.

Tel.:3039-2426



Posto Programa de Saúde da Família – Cabuís

Rua General Mena Barreto, s/nº, Cabuís



Posto Programa de Saúde da Família – Olinda II

Rua Pedro Roque, 13, Olinda

Tel.: 3039-2426



Posto Programa de Saúde da Família – Manoel Reis

Rua Antônio João Mendonça, s/nº, Manoel Reis.

Tel.: 3039-5992



Posto Programa de Saúde da Família – Frigorífico

Rua Dr. Rufino Gonçalves Ferreira, s/n, Frigorífico



Posto Dr. Armando Almeida – Chatuba

Rua: Marques Canário, 970