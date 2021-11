A Estação Guandu da Cedae fica no bairro KM32, em Nova Iguaçu - Cosme Aquino / Cedae

A Estação Guandu da Cedae fica no bairro KM32, em Nova IguaçuCosme Aquino / Cedae

Publicado 22/11/2021 07:48 | Atualizado 22/11/2021 07:52

Nilópolis - Os moradores de Nilópolis precisarão economizar água nos próximos dias. Como parte da preparação da Cedae para o Verão 2021/2022, a concessionária fará a manutenção preventiva do Sistema Guandu, na quinta-feira (25/11), das 8h às 20. O sistema precisará ser desligado por 12 horas durante a operação, interrompendo temporariamente o fornecimento de água para os municípios do Rio de Janeiro, Duque de Caxias, São João de Meriti, Nova Iguaçu, Mesquita, Nilópolis e Belford Roxo.



A ação permite reparos e correções necessárias, como limpeza das estruturas, inspeção das instalações e substituição de válvulas e registros. O abastecimento será retomado após a conclusão da manutenção, mas em alguns pontos das cidades, como ruas elevadas, por exemplo, o fornecimento poderá levar até 72 horas para normalizar.



Durante o período, a Cedae organizou esquema especial para atender com carros-pipa hospitais, unidades do Corpo de Bombeiros, escolas e demais serviços essenciais nas áreas de atuação da Companhia. Também será feito contato frequente com a empresa Águas do Rio, responsável pela distribuição de água em 124 bairros do Município do Rio e cidades da Baixada Fluminense afetadas pela paralisação.



A companhia recomenda à população que reserve água para o período, adiando tarefas não essenciais que exijam grande consumo. Clientes da Cedae podem pedir o abastecimento por caminhão pipa pelo telefone 0800-282-1195.