O grupo Omo Obá, disponibilizará, a partir do dia 20 de novembro, um endereço eletrônico para cadastro destes povos e comunidades tradicionais - Divulgação / PMN

O grupo Omo Obá, disponibilizará, a partir do dia 20 de novembro, um endereço eletrônico para cadastro destes povos e comunidades tradicionaisDivulgação / PMN

Publicado 18/11/2021 23:37 | Atualizado 18/11/2021 23:39

Nilópolis - Com o objetivo de mapear e integrar casas de matrizes africanas e grupos culturais desta vertente, a Prefeitura de Nilópolis, por intermédio das superintendências de Promoção de Igualdade Racial e Conselhos, em parceria com o grupo Omo Obá, disponibilizará, a partir do dia 20 de novembro, um endereço eletrônico para cadastro destes povos e comunidades tradicionais.O cadastro desenvolverá um diagnóstico referente às quais atividades e onde estão localizados, objetivando, junto aos órgãos da gestão pública, o levantamento do quantitativo relacionado às comunidades, povos, casas, agentes, grupos culturais tradicionais de matriz africana presentes em Nilópolis.Em Nilópolis, há diversas religiões de matrizes africanas que são: o candomblé, batuque, tambor de mina, a pajelança, macumba, umbanda e outras.A iniciativa é composta por dois tipos de formulários:1 - Cadastro Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz Africana de Nilópolis. - Voltado Comunidades, Casas e Ylê Axés presentes no município.link: https://forms.gle/4oh6WSaXvx2hfhJ7A