As participantes percorreram as ruas do bairro Nova Cidade em direção ao Parque Sara Areal distribuindo folhetos informativos para os pedestres e nos comércios da regiãoDivulgação / PMN

Publicado 21/11/2021 23:50 | Atualizado 21/11/2021 23:51

Nilópolis - Como parte do calendário de ações do Novembro Azul – mês voltado ao combate e prevenção do câncer de próstata -, a Casa da Terceira Idade de Nova Cidade, em Nilópolis, realizou uma caminhada de conscientização na sexta-feira (19/11).

As participantes percorreram as ruas do bairro Nova Cidade em direção ao Parque Sara Areal distribuindo folhetos informativos para os pedestres e nos comércios da região, acompanhados da diretora Cláudia Trinta, da psicóloga Brenda Alves e de Valter do Nascimento, o único homem integrante da equipe administradora da Casa.

“Os homens têm muito preconceito com essa questão, então a gente precisa informar que é fundamental se cuidar“, lembrou a diretora Cláudia Trinta.