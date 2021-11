Na posição de volante, Anderson Henrique, fez um teste para o São Raimundo Esporte Clube e foi aprovado - Helio Garcias/BV Esportes

Publicado 24/11/2021 12:18 | Atualizado 24/11/2021 12:19

Nilópolis - Anderson Henrique, mais conhecido como Nescau, de 19 anos, sempre gostou de uma bola. Desde pequeno esse sempre foi seu brinquedo favorito. Quando acordava, mesmo antes de tomar café, ele já estava agarrado à bola. A família, ao perceber a afinidade do pequeno e o talento com ela nos pés, decidiu deixar que o menino jogasse nos campinhos próximos de casa com os amigos.

O jogador foi relevado pelo gratuito Projeto Life Star Talentos, que nasceu em Nilópolis com a proposta de descobrir talentos no esporte e levar jovens da periferia a ter uma oportunidade de disputar de igual para igual nos testes em grandes clubes.

“Aos 8 anos comecei a jogar futebol quase todos os dias. Sempre foi meu sonho ser jogador de futebol, mas não sabia como chegar lá. Faltavam condições para isso”, diz.



Na posição de volante, fez um teste para o São Raimundo Esporte Clube, de Boa Vista (RR), e foi aprovado. O jovem atleta conquistou o título deste ano do Campeonato Estadual de Roraima. O Mundão fez a melhor campanha e conquistou o campeonato de forma invicta.

“Foi uma experiência e tanto. Levar esse título para o Mundão foi um privilégio. Feliz por levar essa alegria para a torcida e por ser, para mim pessoalmente, o início de um grande sonho”, festeja.

Do sonho para a realidade era preciso foco, determinação, treino e mais do que isso um norte, um caminho para alcançar o objetivo. Nescau conta que, mesmo gostando muito de jogar, não tinha a visão do que seria necessário para se tornar profissional.



“Sempre foi meu sonho, mas no início não levava a sério. Era só brincadeira. Mas quando conheci o Jacob e o Hebert, da Life Stat Talentos, eles abriram meus olhos e mostraram que poderia ir muito além do que simples peladas com os amigos”.



Periodicamente são realizadas peneiras para encontrar esses talentos. Com isso, já foram formadas equipes nos sub-11, 13, 15 e 17. Os treinos acontecem de segunda a sexta, na parte da manhã, na Vila Olímpica de Nilópolis, uma parceria com a Prefeitura da cidade. Nescau foi descoberto em uma dessas peneiras.



“Percebemos que existiam grandes talentos que estavam sendo desperdiçados pela falta de oportunidade. Aqui no projeto eles treinam, tem preparador físico, participam de amistosos, campeonatos, tudo gratuitamente”, explica Jacob David, CEO da Life Star.



Assim como Nescau, outros atletas estão em clubes como o Bangu, Barra da Tijuca, Madureira, Bonsucesso, entre outros.

“Começamos em outubro do ano passado, ainda estamos engatinhando, mas felizes por poder proporcionar isso para esses garotos, que de outra forma, não poderiam bancar escolinha, uniforme, participar de campeonatos, ir para testes e, principalmente, estar preparado para isso. Temos certeza de que é só o início de grandes histórias. De craques que sairão daqui”.



Ano que vem o projeto realiza o Gorila’s Cup, o maior campeonato de futebol gratuito da Baixada Fluminense.



“O nome é em homenagem a Jacob Gorila, meu avô, muito conhecido aqui em Nilópolis. O campeonato será gratuito, sem taxa de inscrição, e o objetivo é dar visibilidade para todos os projetos aqui da Baixada. Juntos, somos mais fortes e vamos muito mais longe”, conclui.



Quem tiver interessado em participar do projeto, fiquem atentos às redes sociais no Instagram e Facebook da Life Star Talentos para saber sobre peneiras e testes.