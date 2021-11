Os moradores aguardam para os próximos dias uma atenção especial da Secretaria de Serviços Públicos de Nilópolis para a resolução do problema - Reprodução / Redes Sociais

Os moradores aguardam para os próximos dias uma atenção especial da Secretaria de Serviços Públicos de Nilópolis para a resolução do problemaReprodução / Redes Sociais

Publicado 24/11/2021 16:30 | Atualizado 24/11/2021 16:34

Nilópolis – Um bueiro e uma manilha quebrada já virou motivo de transtornos para os moradores da Rua Sargento Manuel Rodrigues, na altura do número 891, no bairro Cabuis, em Nilópolis. Segundo os nilopolitanos, esse problema na via que faz esquina, com a Estrada Nilo Peçanha, já se prolonga por meses.



Além da falta do bueiro e da manilha quebrada, inclusive em outras ruas do entorno, os moradores estão vendo parte da calçada que margeia a via, começar a ficar danificada, além do crescimento de mato, e a aparição de ratos no local.



Os moradores aguardam para os próximos dias uma atenção especial da Secretaria de Serviços Públicos de Nilópolis para a resolução do problema.