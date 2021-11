Uma apresentação de dança animou os participantes do evento - Divulgação / PMN

Uma apresentação de dança animou os participantes do eventoDivulgação / PMN

Publicado 25/11/2021 11:04 | Atualizado 25/11/2021 11:05

Nilópolis - A Superintendência do Idoso de Nilópolis realizou nesta quarta-feira (24/11), uma ação social voltada para a campanha Novembro Azul e a saúde do idoso, na Praça dos Estudantes, com objetivo de orientar os mais velhos sobre a importância da prevenção do câncer de próstata. A iniciativa foi coordenada pelo superintendente do Direito do Idoso Elias Alves e contou com parceria da Casa da Terceira Idade do Cabral e com a presença do presidente da Câmara Municipal, vereador Rafael Nobre.

O evento ofereceu, por meio da Secretaria Municipal de Cidadania e Direitos Humanos, isenção de documentos, serviços digitais e atendimento do Procon, além de aferição de glicose e pressão arterial em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde. A orientação jurídica ficou por conta de representantes do Conselho do Idoso da 24ª Subseção da OAB de Nilópolis que estavam presentes.