A ocorrência foi registrada na 57ª DP (Nilópolis) - Divulgação / 20º BPM

Publicado 26/11/2021 13:24 | Atualizado 26/11/2021 13:38

Nilópolis – Policiais militares do 20º BPM (Mesquita) prenderam três homens em duas motocicletas, na noite desta quinta-feira (26/11), na Rua Alberto Teixeira da Cunha, no Centro, em Nilópolis. Na ação, os agentes apreenderam pinos de cocaína, maconha e rádio transmissor.



Segundo os agentes, a ação das duas motocicletas, com dois homens em cada, despertou a atenção dos policiais militares. Ao avistarem a viatura, eles se desfizeram de uma sacola preta, que estava com o material entorpecente. Apesar dos motociclistas e os garupas tentarem fugir, os policiais conseguiram prender três homens, com todo o material apreendido e as duas motos.



A ocorrência foi registrada na 57ª DP (Nilópolis).



MATERIAL APREENDIDO:



175 Pinos de pó branco (cocaína)

06 Tabletes de maconha (6kg aproximadamente)



01 Rádio transmissor



02 Motos