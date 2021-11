A ação social aconteceu na igreja metodista do Cabral - Divulgação

A ação social aconteceu na igreja metodista do CabralDivulgação

Publicado 29/11/2021 14:49 | Atualizado 29/11/2021 17:51

Nilópolis - No último sábado (27/11), a Secretaria de Trabalho, Emprego e Desenvolvimento Econômico de Nilópolis, promoveu uma ação social na igreja metodista do Cabral. O foco da ação foi o balcão de emprego, onde serão entregues os 53 currículos recolhidos para as empresas parceiras que possuem vagas, e a isenção de documentos, atendendo 87 munícipes.

Foram oferecidos também serviços de beleza, com corte de cabelo, manicure, design de sobrancelha e tranças. E, em parceria com o Cefae, aferição de glicose Divulgação Foram oferecidos também serviços de beleza, com corte de cabelo, manicure, design de sobrancelha e tranças. E, em parceria com o Cefae, aferição de glicose.

“Esta parceria da prefeitura com as instituições do município são de grande importância, para que possamos atender a todos os cidadãos, e assim tentar dar mais qualidade de vida para todos”, disse o secretário de Trabalho, Eduardo Amorim.